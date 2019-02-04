Следственный комитет РФ объявил в розыск двух человек по «делу Арашуковых»

12:04 | 6.02.2019

Следственный комитет РФ объявил в розыск ещё двух человек по «делу Арашуковых». Речь идёт об исполняющем обязанности директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умаре Калмыкове, передает life.ru.



Как напоминает РИА «Новости», утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с сенатором задержан его отец, советник главы компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».