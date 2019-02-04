Отец Децла прокомментировал информацию о результатах экспертизы

12:01 | 6.02.2019

Информация о результатах экспертизы по факту смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, является недостоверной. Об этом сообщил РБК отец музыканта Александр Толмацкий. Он добавил, что результаты будут готовы только через две недели.



Ранее СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что экспертиза не обнаружила наркотиков в крови Децла. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией».



Децл умер в ночь на 3 февраля в кафе Posh в Ижевске. Музыканту было 35 лет.