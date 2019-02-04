У Восточного побережья США столкнулись два корабля американских ВМС

11:55 | 6.02.2019

У Восточного побережья США произошло столкновение ракетного крейсера Leyte Gulf и сухогруза, принадлежащих американским ВМС. Корабли столкнулись кормовыми частями. Пострадавших нет. Теперь корабли отправились в порт приписки в Норфолке. Там специалисты оценят полученный ущерб.