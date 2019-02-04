Дональд Трамп заявил о возможном заключении нового договора взамен ДРСМД

11:52 | 6.02.2019

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключил, что после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США приступят к разработке нового соглашения по контролю над вооружениями. Об этом он заявил во время своего ежегодного обращения к Конгрессу о положении дел в стране. Трамп не исключил возможности участия в соглашении Китая и других стран.



Трамп также заявил, что выход из ДРСМД был вынужденным, так как Россия «постоянно нарушала» достигнутые договорённости. «Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», — сказал Трамп. «У нас нет выбора», — добавил он, передает russian.rt.com.