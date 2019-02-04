Россия и мир
11:52 | 6.02.2019
Дональд Трамп заявил о возможном заключении нового договора взамен ДРСМД
Трамп также заявил, что выход из ДРСМД был вынужденным, так как Россия «постоянно нарушала» достигнутые договорённости. «Пока мы полностью выполняли соглашение, Россия неоднократно нарушала его условия», — сказал Трамп. «У нас нет выбора», — добавил он, передает russian.rt.com.
© «Вечерние Ведомости»
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