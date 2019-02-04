Медведев назначил нового руководителя госкомпании «Автодор»

11:34 | 6.02.2019

Премьер-министр РФ Медведев подписал распоряжение, которым освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Уточняется, что это произошло «по просьбе» Кельбаха, место которого теперь займет его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко, передает РИА «Новости».



Источник РБК, знакомый с руководством «Автодора», отмечал, что свою должность Кельбах мог покинуть еще летом прошлого года. Однако пост он тогда сохранил под обязательство сменить команду и ускорить строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.