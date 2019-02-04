Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

11:34 | 6.02.2019

Медведев назначил нового руководителя госкомпании «Автодор»

Премьер-министр РФ Медведев подписал распоряжение, которым освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Уточняется, что это произошло «по просьбе» Кельбаха, место которого теперь займет его первый заместитель по технической политике Вячеслав Петушенко, передает РИА «Новости».

Источник РБК, знакомый с руководством «Автодора», отмечал, что свою должность Кельбах мог покинуть еще летом прошлого года. Однако пост он тогда сохранил под обязательство сменить команду и ускорить строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:40 | 6.02.2019
В Прикамье выбран подрядчик на ремонт дороги Полазна – Чусовой

14:20 | 6.02.2019
Более 5 тысяч сотрудников предприятий Прикамья повысили квалификацию и прошли профпереподготовку

13:59 | 6.02.2019
Наркологи напоминают: согреваться алкоголем в холод – опасно

13:46 | 6.02.2019
В Ачитском ГО муниципальное предприятие уличили в загрязнении водного объекта

13:19 | 6.02.2019
Скидки на лекарства до 30% в новой аптеке Живика в г. Челябинск*!

13:19 | 6.02.2019
Организатор массовых беспорядков в Цыганском поселке обжаловал приговор

13:07 | 6.02.2019
Пермский край сохраняет позицию в группе регионов России с высокой социально-политической устойчивостью

12:54 | 6.02.2019
Шумков и Бобров подписали новое соглашение: «Вводим в эксплуатацию тариф не выше, чем в соседней Тюменской области»

12:45 | 6.02.2019
Депутат из Екатеринбурга предложила отменить бесплатное питание в начальной школе

12:43 | 6.02.2019
Жителей Перми приглашают поделиться идеями улучшения города

12:32 | 6.02.2019
Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва

12:10 | 6.02.2019
В Новоуральске пенсионер пытался застрелить соседа из самодельного револьвера

12:09 | 6.02.2019
В Екатеринбурге в результате ночной стрельбы в жилом доме ранено два полицейских

11:59 | 6.02.2019
Администрация Нижнего Тагила заплатит 600 тысяч родителям мальчика, на которого упала ветка

11:37 | 6.02.2019
Уральские таможенники задержали китайца с 60 граммами янтаря

11:05 | 6.02.2019
В Кургане полицейские спасли от гибели замерзающую пару. От холода они не могли говорить

10:59 | 6.02.2019
Задержан подозреваемый в кражах из садовых домиков в Серове

10:46 | 6.02.2019
Свердловская область получит деньги на капитальный ремонт Новоуральского театра кукол

10:14 | 6.02.2019
100 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

09:49 | 6.02.2019
В Екатеринбурге риелтора отправили в колонию за мошенничество с квартирой

09:31 | 6.02.2019
«Уралочка-НТМК» уступила казанскому «Динамо» со счетом 0:3

09:12 | 6.02.2019
Ночью на улице Умельцев сгорел Renault Megane

05.02.2019

22:29 | 5.02.2019
В Екатеринбурге на карантин закрыли колледж имени Ползунова

21:36 | 5.02.2019
В Свердловской области начала работать горячая линия по мерам профилактики болезней

21:06 | 5.02.2019
В Свердловской области объявлена первая степень опасности из-за смога

20:29 | 5.02.2019
В Екатеринбурге эвакуировали дом, в котором живет генконсул США

19:50 | 5.02.2019
Пещерный быт жильцов челябинского ремонтируемого дома удивил депутата

19:32 | 5.02.2019
В Екатеринбурге на Московской машина такси влетела под грузовик

19:10 | 5.02.2019
Пермяков приглашают на лекцию о раке

19:01 | 5.02.2019
В Екатеринбурге водителя арестовали за управление автобусом без прав

18:52 | 5.02.2019
Пермские землепользователи могут улучшить работу «Личного кабинета»

18:40 | 5.02.2019
МФЦ Пермского края будут извещать жителей о получении статуса «предпенсионера»

18:28 | 5.02.2019
В Чкаловском районе в Екатеринбурге эвакуировали здание управления образования

18:25 | 5.02.2019
Актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Юрий Борисов вошли в состав жюри кинофестиваля «ЛАМПА»

18:17 | 5.02.2019
Сборные России и Финляндии по баскетболу поборются в Перми за право выхода на чемпионат мира

18:01 | 5.02.2019
Уральца, избившего и похитившего женщину, приговорили к восьми годам





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 