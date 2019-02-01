В Париже в результате пожара в жилом доме погибли десять человек

17:12 | 5.02.2019

Число жертв пожара в жилом доме в XVI округе Парижа достигло отметки в 10 человек, передает портал France Info. Ранее сообщалось о девяти погибших и 36 пострадавших. По меньшей мере один из погибших - малолетний ребенок.



Прокурор Парижа Реми Эйтц сообщил, что на данный момент в качестве основной рассматривается криминальная версия возгорания. По его словам, одна женщина задержана. Она жила в доме, в котором произошел пожар.