В Швеции обнаружили украденные похоронные регалии Карла IX

17:06 | 5.02.2019

Шведская полиция обнаружила в Стокгольском регионе украденные в июле прошлого года из собора в городе Стренгнес похоронные регалии Карла IX. Сейчас найденные предметы изучаются, чтобы полностью подтвердить, что они являются теми самыми похищенными регалиями, передает MK.ru.



Как напоминает regnum.ru, 31 июля 2018 года в городе Стренгнес неизвестные украли две короны и державу, принадлежавшие королю Карлу IX и его супруге королеве Кристине. В сентябре в Швеции был арестован человек, подозреваемый в краже фамильных драгоценностей королевской семьи.