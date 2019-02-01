Российскую телеведущую Анастасию Ивлееву не пустили на Украину из-за посещения Крыма

16:57 | 5.02.2019

Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пустили на территорию страны российскую телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву, сообщается на сайте ведомства.



Как отметили пограничники, Ивлеева прилетела в Киев рейсом из Минска. Было выяснено, что телеведущая находилась на отдыхе в Крыму в 2017 году, прибыв туда самолетом из России. Теперь Ивлеевой запрещен въезд на Украину сроком на три года.