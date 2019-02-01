США перебросят в Японию новейший ударный десантный корабль Аmerica

16:50 | 5.02.2019

Командование ВМС США планирует разместить на своей базе Сасебо на японском острове Кюсю новейший ударный десантный корабль Аmerica. Об этом во вторник сообщила газета Japan News, ссылаясь на информированные источники. Предполагается, что судно заменит универсальный десантный корабль Wasp. America способен нести боевые самолеты F-35B, боевые вертолеты и контингент морской пехоты. Отмечается, что размещение America в Японии позволит США усилить военное давление на Китай.