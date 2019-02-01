Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал новый проход кораблей через Керченский пролив

16:38 | 5.02.2019

Президент Украины Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев не откажется от прохождения своих кораблей через Керченский пролив, но на борту следующего такого судна будут «только добровольцы», передает russian.rt.com.



Порошенко также пояснил, что на борту могут находиться журналисты и эксперты ОБСЕ. При этом дату президент Украины называть не стал: «Я не буду говорить когда, так как идут только добровольцы».



По его словам, Украина «сто процентов будет требовать обеспечения свободного использования» Керченского пролива в соответствии с двусторонними соглашениями и конвенцией ООН о свободе мореплавания.