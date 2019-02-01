Шойгу озвучил ответные шаги России на выход США из ДРСМД

16:33 | 5.02.2019

Министерство обороны анонсировало меры, которые будут предприняты в связи с тем, что США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Москва займется разработкой новых видов оружия. В течение 2019-2020 годов планируется создать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, передает РИА «Новости».



По его словам, этот комплекс хорошо себя зарекомендовал в Сирии. «В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — добавил Шойгу.



Как напоминает РБК, поводом для приостановки США своего участия в ДРСМД стало наличие у России крылатой ракеты 9М729, которую можно запускать с установок «Искандер-М». В Вашингтоне утверждают, что она может летать дальше 500 км. Это предельно допустимое расстояние, установленное договором от 1987 года.