Россия и мир
16:28 | 5.02.2019
Изрезанную шредером картину Бэнкси выставили в музее в Баден-Бадене
Отмечается, что сотрудники музея разобрали раму картины и деактивировали шредер, который наполовину ее уничтожил. Также представители музея подчеркнули, что посетители смогут бесплатно увидеть картину, так как, по их мнению, Бэнкси не хотел бы, чтобы его произведение демонстрировалось за деньги, передает gazeta.ru.
Как напоминает rg.ru, полотно «Девочка с воздушным шаром» была выставлена на торги 6 октября 2018 года. Когда она ушла с молотка за миллион фунтов, на глазах у изумленной публики полотно начало постепенно исчезать - съезжать во встроенный раму шредер и уничтожилась более чем на две трети. После скандала картину переназвали «Любовь в мусорке».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:25 | 5.02.2019
Актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Юрий Борисов вошли в состав жюри кинофестиваля «ЛАМПА»
18:17 | 5.02.2019
Сборные России и Финляндии по баскетболу поборются в Перми за право выхода на чемпионат мира
18:01 | 5.02.2019
Уральца, избившего и похитившего женщину, приговорили к восьми годам
17:39 | 5.02.2019
В администрации Екатеринбурга назначен глава Комитета промышленной политики и развития предпринимательства
17:30 | 5.02.2019
В Шумихе водоснабжение не прошло проверку морозами. Горожанам дают воду два раза в сутки
17:16 | 5.02.2019
В Нижнем Тагиле устанавливают причину смерти школьницы
16:44 | 5.02.2019
Свердловской прокуратуре исполняется 85 лет
16:13 | 5.02.2019
Из-за морозов в Курганской области развернули мобильные пункты МЧС
16:09 | 5.02.2019
Жители Новосинеглазово получат обновленный ДК
15:59 | 5.02.2019
Высокинский призвал администрацию к прозрачности работы по общественно значимым проектам
15:55 | 5.02.2019
Более 200 учителей Пермского края пройдут курсы повышения квалификации с помощью дистанционных технологий
15:21 | 5.02.2019
В Екатеринбурге задержан веловор. Полиция ищет пострадавших
15:00 | 5.02.2019
На разработку проекта реконструкции памятника архитектуры в центре Невьянска выделят 10 млн рублей
14:36 | 5.02.2019
В уральской столице ликвидировано 15 опасных горок
14:04 | 5.02.2019
В Екатеринбурге насмерть замерз мужчина
13:30 | 5.02.2019
В учреждения Прикамья вновь пришли сообщения о минировании
13:25 | 5.02.2019
Екатеринбургский полицейский стал объектом угроз со стороны бизнесменов. Силовики проводят проверку
13:22 | 5.02.2019
Прокуратура запустила горячую линию для жалоб по записи детей в первые классы в Екатеринбурге
13:13 | 5.02.2019
В Перми дисквалифицирован гендиректор управляющей компании
12:54 | 5.02.2019
«Пирожков – ты показушник!» Член свердловской Общественной палаты прокомментировал инициативу екатеринбургского депутата
12:23 | 5.02.2019
В Прикамье опечатаны семь рентгеновских аппаратов в одной больнице
12:11 | 5.02.2019
Для профессионалов и любителей: в субботу в ЦПКиО им. Маяковского пройдет традиционная гонка «Лыжня России – 2019»
12:02 | 5.02.2019
Екатеринбург, Пермь и Челябинск оказались на нижних строчках рейтинга толерантных к секс-меньшинствам городов России