Изрезанную шредером картину Бэнкси выставили в музее в Баден-Бадене

16:28 | 5.02.2019

Изрезанную шредером картину Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» выставили в музее современного искусства в Баден-Бадене, сообщает Reuters.



Отмечается, что сотрудники музея разобрали раму картины и деактивировали шредер, который наполовину ее уничтожил. Также представители музея подчеркнули, что посетители смогут бесплатно увидеть картину, так как, по их мнению, Бэнкси не хотел бы, чтобы его произведение демонстрировалось за деньги, передает gazeta.ru.



Как напоминает rg.ru, полотно «Девочка с воздушным шаром» была выставлена на торги 6 октября 2018 года. Когда она ушла с молотка за миллион фунтов, на глазах у изумленной публики полотно начало постепенно исчезать - съезжать во встроенный раму шредер и уничтожилась более чем на две трети. После скандала картину переназвали «Любовь в мусорке».