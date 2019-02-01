В Москве и Московской области «заминировали» более 100 объектов

16:16 | 5.02.2019

Число объектов в Москве и Московской области, в которые поступили анонимные звонки с сообщением о «минировании», превысило 100. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб. Среди объектов есть школы и торговые центры. Там проводится эвакуация. Всего эвакуировано сейчас более 10 тыс. человек.



В частности, эвакуация проходит в зданиях Российского государственного гуманитарного университета, МГТУ имени Баумана, Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Института русского языка имени Пушкина. Также проверки ведутся в бассейне «Чайка» и башне «Город столиц» в «Москва-Сити».