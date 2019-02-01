Петр Порошенко приказал не допускать наблюдателей из России на президентские выборы

12:37 | 5.02.2019

Российских наблюдателей, даже если те прибудут в составе международной делегации ОБСЕ, не впустят на территорию Украины для наблюдения за выборами президента, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, передает РБК.



Ранее 4 февраля в Верховную раду поступил на рассмотрение законопроект, запрещающий представителям России участвовать в международных наблюдательных миссиях на выборах президента и парламента Украины. В тексте документа говорится, что наблюдателем не может быть «лицо, являющееся гражданином или подданным государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом», сообщает Kp.ru.



Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.