В Кемеровской области закрыли детский сад из-за превышения уровня радиоактивного газа

12:28 | 5.02.2019

Судебные приставы в городе Белово Кемеровской области приостановили работу детского сада №171 ОАО «РЖД» из-за превышения уровня радиоактивного газа радона, сообщает УФССП по региону.



«Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона может привести в том числе к раку легких. Суд рассмотрев материалы дела, признал виновным Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №171 ОАО «РЖД» и постановил приостановить его деятельность на 11 суток», — рассказали в пресс-службе УФССП РФ.