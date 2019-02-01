В 2018 году среднемесячная зарплата москвичей составила 80 881 рубль

12:13 | 5.02.2019

В 2018 году среднемесячная начисленная зарплата в столице составила 80 881 рубль. Об этом пишет RT со ссылкой на данные Мосгорстата за январь — ноябрь прошлого года. Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



По данным ведомства, особенно сильно зарплата выросла в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг, а также в образовании и в области информации и связи. Средний рост составил более 20 процентов.