12:07 | 5.02.2019

Сотрудники ФСБ задержали замглавы департамента полетов Аэрофлота Анатолия Якимчука, сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД и собеседника, близкого к руководству авиакомпании. Тогда же в отношении его было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу).



Источник заявил, что Якимчук пытался дать взятку в 50 тысяч рублей председателю Врачебной летной экспертной комиссии. Отмечается, что во время прохождения медицинского обследования. Якимчук, которому исполнилось 65 лет, получил плохие результаты и не мог быть допущен к полету.