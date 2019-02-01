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Россия и мир


 

12:00 | 5.02.2019

Японские СМИ назвали южные Курильские острова идеальным местом для ракет США

Издание Japan Business Press считает, что четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, могут стать идеальным местом для размещения ракет США, так как у них удобное географическое положение, передает russian.rt.com. Издание отмечает, что КНДР продолжает разрабатывать баллистические ракеты. В случае если их целью будет территория США, перехватить их проще всего из района к северо-востоку от Хоккайдо, где и расположены острова, пишет JBP.

Из-за споров о принадлежности Курильских островов Россия и Япония так и не заключили мирный договор, ограничившись Советско-Японской декларацией 1956 года. Последние переговоры с участием Путина и премьер-министра Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января, напоминает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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