Японские СМИ назвали южные Курильские острова идеальным местом для ракет США

12:00 | 5.02.2019

Издание Japan Business Press считает, что четыре острова Курильской гряды, на которые претендует Япония, могут стать идеальным местом для размещения ракет США, так как у них удобное географическое положение, передает russian.rt.com. Издание отмечает, что КНДР продолжает разрабатывать баллистические ракеты. В случае если их целью будет территория США, перехватить их проще всего из района к северо-востоку от Хоккайдо, где и расположены острова, пишет JBP.



Из-за споров о принадлежности Курильских островов Россия и Япония так и не заключили мирный договор, ограничившись Советско-Японской декларацией 1956 года. Последние переговоры с участием Путина и премьер-министра Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января, напоминает РБК.