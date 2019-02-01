США обвинили РФ в нарушении норм Всемирной торговой организации

11:50 | 5.02.2019

В США считают, что Россия может нарушать нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет торгпреда США при организации. В частности, говорится, что Россия отходит от правил открытости рынков, что препятствует экспорту американских товаров и услуг. Также авторы отчета подвергли критике российские нормы по ввозу и вывозу товаров из страны. В частности, они негативно отозвались о локализации российского производства и некоторых налогах и сборах.