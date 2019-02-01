Власти собираются избавить россиян от «поверочного рабства» со счётчиками

11:46 | 5.02.2019

Росстандарт планирует внести в Госдуму законопроект, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды и обязанности проводить их проверку. Об этом заявил глава федерального агентства Абрамов в интервью «Российской газете».



«Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку. Это, как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик: достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы», — сказал Абрамов.



По его словам, в случае принятия данных поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечение доступа к внутридомовым счетчикам специалистам ресурсоснабжающей или управляющей компании.