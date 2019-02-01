Власти США задержали рэпера 21 Savage

16:26 | 4.02.2019

Рэпера 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф) арестовали в США за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает Bloomberg, 26-летнего музыканта взяли под стражу в районе города Атланта, штат Джорджия. Ему грозит депортация из страны.



Согласно имеющейся информации, рэпер является гражданином Великобритании, а в США приехал в июле 2005 года. В настоящее время он находится на территории Соединенных Штатов нелегально, так как его виза закончилась в 2006 году.