Названа предварительная причина смерти рэпера Децла

16:10 | 4.02.2019

По некоторым данным, причиной смерти российского рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) могла стать острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. «По предварительным данным, музыкант умер от острой сердечной недостаточности. Точный ответ о причинах его смерти даст судебно-медицинская экспертиза», - сказал собеседник агентства. Отмечается, что судмедэксперты изъяли все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества, — и пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно.



Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в Ижевске в ночь на 3 февраля. Смерть наступила сразу после частной вечеринки, где выступал артист, напоминает gazeta.ru.