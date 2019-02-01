15:34 | 4.02.2019

Житель китайской провинции Гуанси прожил четыре года с зубочисткой в сердце, которую по ошибке проглотил вместе с напитком, сообщает портал Sina. На протяжении четырех лет китаец жаловался на ухудшение самочувствия. Он регулярно страдал от воспаления легких и высокой температуры. Но врачам долгое время не удавалось выяснить причину его болезней.



Затем 29-летний пациент по фамилии Чжоу попал в больницу с температурой 40 градусов. В ходе диагностики врачи заметили неестественные тени в правом легком, а также воспаление в области сердца. Во время операции хирурги обнаружили в одной из сердечных камер пациента шестисантиметровую зубочистку. Предположительно, она попала в дыхательный проход, пронзила стенку правого легкого, и затем вонзилась в сердце, передает lenta.ru.