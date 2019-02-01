В России планируют установить уменьшенные дорожные знаки

15:28 | 4.02.2019

Уменьшенные и совмещенные дорожные знаки планируется установить по всей стране после успешного эксперимента в пяти регионах. ГИБДД поддержала предложения, инициаторами которых несколько лет назад выступило правительство Москвы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Как отмечает газета, минимально допустимый размер знаков понижен до 40 x 40 см. В отдельных случаях — до 35 x 35.



Эксперимент проводился в интересах пешеходов, он начался в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Владимире. По данным ЦОДД, уменьшение знаков до 40x40 см «не вызвало массовых протестов», и многие водители вовсе не заметили разницы, передает gazeta.ru.