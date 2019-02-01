Илон Маск показал испытания двигателя Raptor для межпланетного корабля Starship

15:24 | 4.02.2019

Глава компании SpaceX сообщил об успешном испытании двигателя Raptor, который будет установлен на корабль Starship. Илон Маск считает, что с его помощью можно будет отправлять аппараты к другим планетам, передает РБК. Соответствующее видео предприниматель опубликовал в Twitter. «Первый прожиг двигателя Raptor для корабля Starship! Горжусь великолепной работой команды SpaceX», — написал Маск.



Отметим, что двигатель работает на жидком метане и жидком кислороде. Планируется, что его можно будет использовать повторно.