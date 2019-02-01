Российские лимузины Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля

15:18 | 4.02.2019

Российский производитель семейства автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе Aurus в феврале начинает принимать предзаказы через своих дилеров, говорится в сообщении Минпромторга РФ, передает РИА «Новости». Уже 15 февраля лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 можно будет заказать в дилерских центрах партнеров бренда. Ими являются, как говорится в сообщении Минпромторга, группа «Авилон» и компания «Панавто».



По предварительной информации, на лимузин и седан оставлено уже около 200 предзаказов. Однако полная стоимость автомобилей, а также список базового и опционально оборудования по-прежнему неизвестны. В прошлом году Минпромторг называл среднюю цену 10 миллионов рублей, отмечает motor.ru.