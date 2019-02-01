Италия заблокировала заявление ЕС о признании Гуаидо временным президентом Венесуэлы

15:08 | 4.02.2019

Италия заблокировала заявление Евросоюза о признании спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом страны, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.



Ранее несколько европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, заявили о намерении признать Гуайдо временным президентом, если в течение восьми дней в стране не будут объявлены новые выборы. Срок ультиматума истёк накануне. Ранее о признании Гуайдо объявил Европейский парламент, передает «Эхо Москвы».



Поскольку консенсус не был найден, дипломаты постановили, что каждая из 28 стран ЕС будет принимать решение по отдельности.