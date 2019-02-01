В Ульяновске у 26 курсантов суворовского училища обнаружили эхинококкоз

15:02 | 4.02.2019

В Ульяновском суворовском училище выявили вспышку паразитарной болезни эхинококкоза, заявили в Минздраве Ульяновской области. «По словам главы профильного ведомства Сергея Панченко, по итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании «эхинококкозом» 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации», - отметили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны уже заявили об отсутствии угрозы здоровью курсантов, заразившихся гельминтами.