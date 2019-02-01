41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет заявили о желании эмигрировать

14:53 | 4.02.2019

Выехать за границу на постоянное место жительства хотят 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, следует из опроса Левада-центра, передает РБК. Согласно проведенному опросу, наименьшее количество желающих среди возрастной группы старше 55 лет — 5%. В целом эмигрировать готовы 17% от общего числа опрошенных.



Как отмечают социологи, доля желающих уехать в последние горды существенно не меняется. При этом у каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, которые уехали за границу за последние 2–3 года, сообщает «Эхо Москвы».