Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

14:46 | 4.02.2019

Российский бензин признали одним из самых дешевых в Европе, передает РИА «Новости» со ссылкой на собственные исследования. Специалисты агентства сравнили цены на 95-й бензин в 33 европейских странах, а также в Казахстане.



Самый дешёвый бензин оказался в Казахстане — 46,5 рубля за литр. Россия вторая. Там 95-й бензин можно купить за 45 руб./литр. На третьей позиции Белоруссия — 47 рублей 20 копеек.



Самый дорогой бензин в Нидерландах — 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр.