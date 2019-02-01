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Россия и мир


 

14:41 | 4.02.2019

В результате пожара в доме на Никитском бульваре в Москве погибли шесть человек

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник. «На данный момент известно о шести погибших», - сказал он. Площадь пожара составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. В настоящий момент пожар потушен.

Огонь вспыхнул ночью на пятом этаже дома 12 на Никитском бульваре. По некоторым данным, очаг возгорания находился в квартире, в которой проживает Ксения Башмет — дочь дирижера Юрия Башмета. Она в результате пожара не пострадала. Кроме того, в этом же доме находятся квартиры актрисы Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, оперной певицы Любови Казарновской, отмечает Вести.ру.

© «Вечерние Ведомости»

 


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