Трагедия под Калугой: в ДТП с автобусом погибли семь человек, в том числе четверо детей

Утром, 3 февраля, под Калугой, на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма, перевернулся автобус, в котором ехали школьники из Ярцево в Калугу на танцевальный конкурс. Всего в автобусе находились 48 человек, из них 33 ребенка. К настоящему времени поисково-спасательные работы на месте ДТП завершены.Известно, что в ДТП погибли семь человек, из них четверо детей. Ещё 25 человек, из них 24 ребёнка госпитализированы, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе МЧС РФ.«Деблокированы 47 человек, из них погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка. Госпитализированы 25 человек, из них 24 ребенка» - сказали в ведомстве.Автобус, следовавший в Калугу, принадлежал частному предпринимателю и передвигался без сопровождения сотрудников ГИБДД.Как сообщает пресс-служба администрации региона, губернатор Смоленской области Алексей Островский потребовал от прокуратуры разобраться, почему автобус с детьми, ехал без сопровождения сотрудников ГИБДД.Водитель автобуса задержан и сейчас даёт показания полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением из-за заноса на дороге.По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) будет расследовать центральный аппарат СК.В ГУ МЧС России по Смоленской области, создана «горячая линия» и организована работа психологов по номеру телефона доверия ведомства.