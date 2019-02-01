Умер рэпер Децл: остановилось сердце

11:55 | 3.02.2019

О кончине известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook его отец и продюсер и отец Александр Толмацкий.



«Кирилла больше нет....» — написал он.



«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», – сообщается о кончине музыканта в официальной группе Децла в социальной сети «ВКонтакте».



Как сообщил концертный директор музыканта Павла Беленец, по предварительным данным, Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца. В ночь на воскресенье Кирилл выступал в Ижевске, через несколько минут после выступления, когда певец находился уже в гримёрке, ему стало плохо, и он умер, передает ТАСС. Однако окончательная причина смерти Децла остается неустановленной.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Удмуртской Республике, следственным управлением СК России инициирована и проводится проверка по факту смерти певца.



«Следователи осматривают место происшествия, будет проведена судмедэкспертиза», - сказали в надзорном ведомстве.



Кириллу Толмацкому было 35 лет. Он родился 22 июля 1983 года в Москве . Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School. Первое выступление Кирилла состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве. В 2000 году он записал дебютный альбом «Кто? Ты». Альбом до сих пор входит в число самых продаваемых альбомов певца в России.