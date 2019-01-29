На Среднем Западе США из-за аномальных холодов погибли не менее 21 человека

16:54 | 1.02.2019

Из-за сильных морозов и снегопадов на Среднем Западе США погибли не менее 21 человека, пишет The New York Times со ссылкой на данные американских властей. Сразу несколько штатов оказались во власти аномального холода. Сильнейший мороз держится на территории Среднего Запада от Северной Дакоты до Миссури и Огайо.



Только в Чикаго температура опустилась до минус 30 градусов по Цельсию, сообщает ren.tv. Мороз сопровождается снегопадом и сильным ветром. Причина аномальных холодов — арктический циклон.