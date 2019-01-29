В США арестовали российскую актрису театра и кино Ирину Усок

16:48 | 1.02.2019

Российскую актрису театра и кино Ирину Усок задержали в США по подозрению в киднеппинге — похищении ребёнка. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По данным СМИ, она забрала с собой в Россию свою дочку, которую родила от мужа-американца. Тот же обратился в полицию. Теперь Усок грозит до 20 лет тюрьмы.



Ирина Усок снималась в сериале «Даша Васильева — любительница частного сыска», фильме «Мама, не горюй». Пока никаких официальных комментариев по поводу задержания ни американская сторона, ни российское посольство не предоставляли, отмечает gazeta.ru.