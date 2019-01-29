США обвинили РФ в новом нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

16:41 | 1.02.2019

Вашингтон сообщил союзникам о том, что Россия увеличила число ракет 9М729, что нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник. Как считают в Вашингтоне, три месяца назад в распоряжении России было три дивизиона крылатых ракет 9М729, а сейчас их уже четыре.



Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что ракета 9М729 не соблюдает ДРСМД. На ликвидацию вооружений, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под действие договора, Москве было дано время до 2 февраля.