Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине

16:36 | 1.02.2019

Шоумен Владимир Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине, опередив главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Согласно результатам опросов, артиста поддерживают примерно 19% украинцев, собирающихся идти на выборы, передает gazeta.ru.



Следом идёт лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко – ее кандидатуру на момент опроса поддержали 18,2% респондентов. Замкнул тройку лидеров действующий президент Украины Петр Порошенко. На его стороне 15,1% участников социологического исследования, сообщает РИА «Новости».



Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Кампания участников предвыборной гонки стартовала 31 декабря. Украинский ЦИК зарегистрировал 26 кандидатов.