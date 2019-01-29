Россия и мир
16:31 | 1.02.2019
В МИД РФ заявили, что США взяли курс на «экономическое изматывание» России
«Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений. Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки и наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными», — сказал Рябков, комментируя планы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РБК.
Ожидается, что 2 февраля США могут приостановить своё участие в соглашении.
© «Вечерние Ведомости»
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