В МИД РФ заявили, что США взяли курс на «экономическое изматывание» России

16:31 | 1.02.2019

США взяли курс на «экономическое изматывание» России через гонку вооружений, считает заместитель главы российского МИД Рябков. По его словам, в сегодняшнем Вашингтоне все меньше тех, кто рассматривает контроль над вооружениями в качестве эффективного способа обеспечения собственной безопасности.



«Они, наверное, начинают игру на наше экономическое изматывание через новую гонку вооружений. Они не понимают, что из прошлого мы извлекли хорошие уроки и наши ответы на любые потенциальные вызовы будут экономически подъемными», — сказал Рябков, комментируя планы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РБК.



Ожидается, что 2 февраля США могут приостановить своё участие в соглашении.