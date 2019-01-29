Россия и мир
16:18 | 1.02.2019
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
Комментируя данные о намерении Венесуэлы продать драгоценный металл Объединенным Арабским Эмиратам, представитель Кремля отметил, что это внутренние дела республики, передает lenta.ru.
Ранее о том, что ЦБ Венесуэлы намерен отправить в ОАЭ 15 т золота в обмен на евро, сообщал Reuters. По данным источников агентства, 26 января, когда республика начала продажу золотых запасов, за рубеж было отправлено три тонны золота.
© «Вечерние Ведомости»
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