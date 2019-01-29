Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота

16:18 | 1.02.2019

Россия никакого отношения к продаже венесуэльского золота не имеет, заявил пресс-секретарь Путина Песков. Песков также отрицательно ответил на вопрос, могут ли российские представители консультировать власти Венесуэлы по вопросу продажи золота.



Комментируя данные о намерении Венесуэлы продать драгоценный металл Объединенным Арабским Эмиратам, представитель Кремля отметил, что это внутренние дела республики, передает lenta.ru.



Ранее о том, что ЦБ Венесуэлы намерен отправить в ОАЭ 15 т золота в обмен на евро, сообщал Reuters. По данным источников агентства, 26 января, когда республика начала продажу золотых запасов, за рубеж было отправлено три тонны золота.