В Кизляре загорелся трехэтажный торговый центр

11:26 | 1.02.2019

В Кизляре загорелось трехэтажное здание ТЦ «Планета люкс». Огнем, согласно записям с места происшествия, охвачено все здание. Информации о пострадавших в результате случившегося пока нет.



«Площадь возгорания – восемь тысяч квадратных метров. Это крупный торговый комплекс: два здания по четыре тысячи квадратных метров», - сообщила РИА Новости представитель городской администрации.