В Китае суд приговорил водителя такси к смертной казни

11:04 | 1.02.2019

Суд города Вэньчжоу китайской провинции Чжэцзян приговорил к высшей мере наказания водителя мобильного сервиса такси Didi Chuxing за убийство пассажирки, совершённое с особой жестокостью, передает news.ru.



Убийство произошло в августе прошлого года в городе Юэцин провинции Чжэцзян. Девушка воспользовалась услугой «попутный автомобиль» онлайн-сервиса такси Didi. Она почувствовала неладное, когда водитель выехал на пустынную дорогу, где не было ни одного автомобиля. Тогда девушка написала подруге о своих подозрениях и скинула ей данные о местоположении. Еще через пять минут девушка отправила той же подруге сообщение с просьбой о помощи, а после этого перестала выходить на связь. Полиции удалось поймать водителя, который сознался в изнасиловании и убийстве девушки и показал место, куда бросил ее тело.



После того, как преступление получило огласку такси Didi Chuxing отказалось от услуги «попутный автомобиль», сообщает РИА Новости.