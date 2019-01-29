Представители китайской делегации заявили о «важном прогрессе» в переговорах с США

10:53 | 1.02.2019

Представители китайской делегации, которые принимали участие в торговых переговорах с США, заявили, что стороны достигли ряда договоренностей. Об этом сообщает государственное китайское агентство «Синьхуа».



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп по итогам с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне заявил, что, если торговая сделка не будет заключена до 1 марта, Соединенные Штаты введут в отношении Китая новые пошлины, передает «Росбалт».