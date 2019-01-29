В России с 1 февраля ряд социальных выплат проиндексировали на 4,3%

10:37 | 1.02.2019

В России с 1 февраля ряд социальных выплат и компенсаций проиндексировали на 4,3%. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр России Медведев, сообщает РИА Новости.



Среди проиндексированных с 1 февраля соцвыплат — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая полагается 15,2 миллионам федеральных льготников. В эту категорию входят инвалиды, граждане, пострадавшие от воздействия радиации, ветераны боевых действий, Герои СССР и России и другие, отмечает gazeta.ru.



Социальные выплаты индексируются 1 февраля ежегодно - на процент инфляции за предыдущий год. И каждый раз подписывается постановление правительства, которым закрепляется уровень их повышения, отмечает rg.ru.