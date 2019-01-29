Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо назвал смену власти в стране выгодной для РФ

10:27 | 1.02.2019

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом государства, в интервью агентству Reuters заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам - Москве и Пекину.



«Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима». – сказал Гуаидо. «Мадуро на защищает интересы Венесуэлы, он не защищает чьи-либо инвестиции, а потому не должен быть выгоден для этих стран», - добавил глава парламента.



Гуайдо подчеркнул, что новое правительство гарантирует выполнение обязательств перед кредиторами и держателями государственных облигаций, в число которых входят и российские компании, передает РБК.