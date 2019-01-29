Власти РФ утвердили программу по антикоррупционному просвещению школьников

17:01 | 31.01.2019

Правительство РФ утвердило программу по антикоррупционному просвещению школьников на 2019 год, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



К новому учебному году должны появиться примерные рабочие программы в рамках школьного предмета «Право». Программа предусматривает проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников правоохранительных органов. Отдельно появятся материалы по антикоррупционному просвещению родителей и вебинары для них, а также будут проведены общественные акции на эту тему. Кроме того, во всероссийском конкурсе сочинений появится специальная дополнительная номинация, передает dp.ru.