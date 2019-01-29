Украинскому министру на день рождения подарили торт в виде руин Кремля

16:52 | 31.01.2019

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля. Как уточняется, рядом с обрушившейся Спасской башней кондитеры разместили медведя с балалайкой и в шапке-ушанке. 30 января Омеляну исполнилось 40 лет.



Владимир Омелян известен жесткой антироссийской позицией и рядом громких высказываний в адрес РФ. Так, в начале января 2019 года, комментируя ситуацию в Керченском проливе, он призвал «дать России по носу и гнать ее в берлогу», сообщает ФАН.