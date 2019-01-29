Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых

16:39 | 31.01.2019

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы принял решение сохранить учетную ставку на уровне от 2,25 до 2,50% годовых. В прошлом году ведомство повышало ставку четыре раза. Теперь же американский аналог ЦБ убрал из заявления по итогам заседания положение о намерении и дальше повышать этот показатель, отмечает «Эхо Москвы».