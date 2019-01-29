В Москву вернулся летавший в Венесуэлу Boeing 777 авиакомпании Nordwind

16:31 | 31.01.2019

Самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind вернулся из венесуэльской столицы Каракаса в Россию. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.



Сведений о грузе или составе пассажиров самолета до сих пор нет, пишет «Радио Свобода», но известно, что, когда воздушное судно отправилось из Москвы в Каракас 28 января, на нем вылетели только два экипажа. Наименование модификации лайнера (Boeing 777-2Q8(ER)) обозначает, что он предназначен для трансатлантических перелетов и имеет максимальный взлетный вес по сравнению с базовой версией 777-200, передает lenta.ru.



Как отмечает РБК, ранее Национальная ассамблея Венесуэлы, лидер которой Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, заявила о возможности вывоза из страны на прибывшем из России самолете до 20 тонн золота из запасов ЦБ.