Песков заявил, что Путин знал о подготовке задержания сенатора Арашукова

16:27 | 31.01.2019

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал возможную отставку главы Карачаево-Черкесии после ареста сенатора от республики Арашукова, передает РИА «Новости». По словам Пескова, ему неизвестно о том, чтобы у Путина возникали вопросы о доверии к главе республики Темрезову.



«Президент был в курсе задержания Арашукова до того, как оно произошло. О претензиях к руководству Карачаево-Черкесии в связи с этим, мне неизвестно», — сказал Песков.



30 января сенатор Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве, сообщает gazeta.ru.