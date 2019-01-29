На Среднем Западе США погибли восемь человек из-за тридцатиградусных морозов

12:50 | 31.01.2019

По меньшей мере восемь человек погибли из-за сильных морозов на Среднем Западе США. В частности, это коснулось третьего по величине города страны — Чикаго. Там установилась температура -30 °С, тогда как исторический минимум -32 °С, передает russian.rt.com.



Из-за сильных морозов закрыты многие предприятия, не работают почтовые и коммунальные службы. Причиной резкого похолодания стали массы полярного воздуха из Арктики.



Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер призвал местных жителей находиться на воздухе не дольше 10-15 минут, чтобы избежать обморожений.